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Агнешка Холланд снимет байопик о Марлен Дитрих

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Eugene Robert Richee/Getty Images

Польская кинематографистка Агнешка Холланд, известная по фильмам «Зеленая граница» и «Европа», снимет байопик об актрисе Марлен Дитрих. Об этом сообщил Variety.

Картина будет называться «Berlinweh — Тоска по дому». Созданием фильма займется берлинская студия X Filme Creative Pool и чешская компания Marlene Film Production. Продюсером будет Майк Дауни, работавший с Холланд над лентой «Франц».

Сценарий байопика написал Инго Распер. Фильм расскажет о четырех переломных днях в жизни Дитрих — в Париже в 1937 году, Берген-Бельзене в 1945-м, в Тель-Авиве в 1960-м и вновь в Париже в 1983-м.

«Каждый раз я говорю себе, что больше не буду делать фильмы о реальных, знаменитых людях… И затем кто-то из прошлого возникает и задает самые важные, вневременные вопросы, и в их выборах я нахожу собственные выборы и тревоги», — поделилась Холланд.

Режисер отметила, что «Дитрих — клубок противоречий: гламурная звезда, но также выдающаяся актриса, певец и солдат, себялюбивый эгоцентрик и верный, великодушный друг и любовница, борец за права человека, полный страхов и неопределенностей, немка, которая в глазах большинства своих соотечественников стала предательницей».

«Мы не рассказываем о ее жизни в непрерывном, линейном повествовании. Мы ищем те немногие поворотные моменты, в которых отражается то, что было наиболее важным и универсальным, — то, что сегодня наиболее сильно отзывается в ее судьбе. Судьбе женщины, артистки, гражданина, человека», — подчеркнула Холланд.

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