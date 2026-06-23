Сериал «Пони» с Эмилией Кларк о сотрудницах ЦРУ в Москве закрыли после первого сезона

Peacock объявил о закрытии сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Предположительно, причиной стали низкие рейтинги, пишет Variety.
Действие сериала разворачивается в 1977 году, в разгар холодной войны. Кларк и Ричардсон сыграли американских секретарш Беа и Твилу, работающих в посольстве США в Москве. По сюжету, когда их мужья, агенты ЦРУ, погибают в подозрительной авиакатастрофе, девушки сами связываются с американскими спецслужбами и начинают расследование. Они собирают информацию о советской разведке, КГБ и закулисных политических интригах.
Режиссером и сценаристом выступила Сюзанна Фогель («Кошки-мышки», «Шпион, который меня кинул»), шоураннером ― Дэвид Айзерсон («Мистер Робот»).
Премьера состоялась 15 января. Специально для роли Кларк учила русский язык в течение полугода. В русскоязычных соцсетях после выхода шоу завирусился ролик со звездой «Игры престолов», где она матерится по-русски, чтобы купить яиц у бабушки в Москве.