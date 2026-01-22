YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году

YouTube выделил для себя ряд приоритетных задач на 2026 год, одной из которых стала борьба с низкокачественным ИИ-контентом. Об этом говорится в заявлении гендиректора видеохостинга Нила Мохана.



«Развитие искусственного интеллекта вызвало опасения по поводу низкокачественного контента, также известного как ИИ-слоп. <…> Чтобы уменьшить [его] распространение, мы активно развиваем наши системы проверки, которые очень успешно борются со спамом и кликбейтом, а также сокращают распространение низкокачественного, повторяющегося контента», — написал Мохан в блоге.



В заявлении также говоорится, что YouTube несет ответственность за контент, который потребляют люди на площадке. «Будучи открытой платформой, мы предоставляем широкий спектр возможностей для свободного самовыражения, работая над тем, чтобы YouTube оставался местом, где люди с удовольствием проводят свое время. За последние 20 лет мы научились не навязывать каких-либо предвзятых представлений экосистеме создателей. Сегодня такие некогда странные тренды, как ASMR и летсплеи, стали популярными. Но вместе с открытостью приходит ответственность за поддержание высокого качества просмотра, которого хотят люди», — написал Мохан.



Недавно YouTube анонсировал функцию запрета просмотра роликов Shorts для детей. В сервисе появилась возможность устанавливать лимиты времени на доступ к таким видео для аккаунтов пользователей младше 18 лет.