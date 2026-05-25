Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали

Афиша Daily
Американский телеведущий Стивен Кольбер намеренно нарушил закон об авторских правах в последнем эфире «The Late Show», чтобы телеканал CBS пришлось заплатить штраф. Об этом написал Rolling Stone.

Кольбер попросил оркестр сыграть музыку джазового пианиста Винсента Гуаральди, которая была саундтреком к мультсериалу «The Peanuts». «Надеюсь, это не будет стоить CBS никаких денег», — пошутил ведущий, притворившись, будто ситуация была случайностью.

«„The Peanuts“ — мощный бренд и корпорация сама по себе. Любой, кто незаконно использует эту музыку, заплатит огромные деньги», — отметил он, добавив, что правообладатели недавно подали четыре иска о незаконном использовании музыки из мультсериала.

Зрители встретили музыкальный фрагмент восторженными аплодисментами. Музыканты оркестра продолжили играть, смеясь, пока Кольбер выражал беспокойство, не приведет ли их «оплошность» к штрафу для телеканала.

Шоу Стивена Кольбера закрылось после 23 лет в эфире. Телеканал CBS заявил, что решение исключительно финансовое и не связано с содержанием передачи. В СМИ писали, что программу могли закрыть из-за того, что Кольбер критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию. Новость об окончании легендарного шоу появилась а фоне переговоров о возможном слиянии Paramount и Skydance Media, для которого потребуется одобрение властей США.

