Сын Оззи Осборна ответил на критику ИИ-аватара музыканта

Фото: @ozzyosbourne

Сын Оззи Осборна Джек Осборн прокомментировал волну критики после появления новости, что фронтмен Black Sabbath вернется в виде ИИ-аватара.

О проекте Джек рассказал вместе с Шэрон Осборн на выставке Licensing Expo в Лас-Вегасе. Семья музыканта сотрудничает с технологической компанией Hyperreal, которая создает цифровую версию Осборна.

После анонса многие поклонники Black Sabbath раскритиковали идею, назвав ее жуткой и неуважительной по отношению к памяти музыканта. В ответ Джек Осборн сказал, что проект будет сделан «максимально деликатно».

«То, что мы делаем, — очень сложная технология. Это не просто картинка моего отца, подключенная к ChatGPT. Мы работаем с технологиями совершенно другого уровня, и все будет ощущаться максимально реалистично. Честно, даже немного безумно, насколько необычно это будут использовать», — объяснил он.

По словам Джека, Оззи знал об этой идее еще при жизни и поддерживал ее. «Мы обсуждали это до его смерти. Ему бы точно понравилось», — добавил Осборн.

Шэрон Осборн ранее рассказывала, что фанаты смогут общаться с цифровым Оззи, а аватар будет отвечать его собственным голосом. Интерактивные экраны с ИИ-версией музыканта планируют установить в США и Великобритании уже этим летом.

