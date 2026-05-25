Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала

Фото: HBO/YouTube

Актер Уилл Уитон, снимавшийся в ситкоме «Теория большого взрыва», присоединился к спин-оффу сериала — шоу «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Премьера проекта состоится 23 июля на стриминговом сервисе HBO Max.

HBO выпустил ролик с анонсом грядущих премьер — в нем поклонники оригинального сериала и заметили Уитона. Насколько значимой будет роль актера в будущем спин-оффе, пока неясно. 
 

Видео: HBO/YouTube

Шоу расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте Блуме, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом. Это приводит к мультвселенскому апокалипсису.

Герою предстоит спасать реальность вместе со своей девушкой Дениз, другом Бертом и квантовым физиков Барри Крипке. Блума в ситкоме сыграл Кевин Сасмен, Дениз — Лорен Лэпкус, Берта — Брайан Посен, Барри — Джон Росс Боуи.

Сериал создали Чак Лорре, Билл Прэди и сценарист Зак Пенн. Эпизоды будут выходить еженедельно. В первом сезоне будет десять серий. В них, как ожидается, будет сохранен фирменный юмор «Теории большого взрыва».

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» станет четвертым проектом во франшизе. Оригинальный ситком «Теория большого взрыва» выходил с 2007 по 2019 годы. Приквел «Молодой Шелдон» был на экранах с 2017 по 2024 год. Кроме того, сейчас продолжает выходить сериал «Джорджи и Мэнди: Первый брак».

