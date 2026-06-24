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Кит Ричардс считает, что The Rolling Stones откажутся от гастрольных туров

Афиша Daily
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Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Рок-группа The Rolling Stones подумывает отказаться от гастрольных туров. Об этом заявил гитарист коллектива Кит Ричардс в интервью журналу Uncut.

Он признался, что не уверен, смогут ли он и его коллеги проводить полноценные гастроли в будущем. Ричардс рассказал, что переезды выматывают его, хотя сами концерты приносят удовольствие.

По мнению Ричардса, The Rolling Stones могут переключиться на формат резиденций. В этом случае концерты группы будут проходить в крупных городах, таких как Лондон, Париж или Нью-Йорк.

Последний масштабный тур музыканты совершили в 2024 году в поддержку альбома «Hackney Diamonds». В конце 2025 года стало известно, что коллектив отложил планы по выступлениям в Великобритании и Европе.

В настоящее время The Rolling Stones готовятся к выходу альбома «Foreign Tongues». Релиз запланирован на 10 июля. В сети уже появились синглы с пластинки, в том числе «Jealous Lover».

25 июня группа запустит подкаст, посвященный записи нового альбома. В нем будет шесть эпизодов. Ведущей шоу станет певица Нора Джонс. Она поговорит с участниками The Rolling Stones и представит неизданные студийные записи.

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