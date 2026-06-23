ИИ-копия актера Майкла Кейна озвучит аудиокнигу «Одиссея»

Агнешка Холланд снимет байопик о Марлен Дитрих
Концерт группы Iron Maiden в Париже прервали на час — видимо, из-за аномальной жары
Instagram* добавит длинные видео и трансляции, чтобы конкурировать со стримингами
Крейг Гиллеспи снимет эротический триллер «Homewreckers» с Гленном Пауэллом
Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим гол на шести чемпионатах мира
Сериал «Пони» с Эмилией Кларк о сотрудницах ЦРУ в Москве закрыли после первого сезона
Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса
В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет
Джулианна Мур в трейлере «Дебюта» — комедии Джесси Айзенберга
В Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен
Исследование: каждое третье видео, которое видит новый пользователь тиктока, — это ИИ-слоп
В Dex пройдет пятый фестиваль DIY-панка Minimum Pop Fest
Вышел трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
Съемки нуарного кино в новом отрывке «Миньонов и монстров»
Россияне считают Маргариту самой красивой героиней русской литературы
Мадонна рассказала, почему от ее байопика отказались Universal и Netflix
В Калининградской области выпустили в море семь спасенных детенышей краснокнижного серого тюленя
Rambler&Co: чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет
В парке аттракционов «Сказка» запускают ночные катания под диджей-сеты
В Переделкине пройдет фолк-фестиваль — с песнопениями, ярмаркой и концертом «Ходила Изба»
Сын Бекхэмов Ромео дебютирует в кино в драме о теннисистах
Максим Матвеев запускает ювелирный бренд «Микс»
На полу станции метро в Петербурге изобразят шевроны вермахта — и пассажиры будут ходить по ним
В Москве с 6 июля временно закроют станцию МЦД-4 Серп и Молот
Алиса AI научилась бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя в салон
Книги Ленина и Маяковского будут маркировать из-за упоминания наркотиков
Юрий Колокольников в трейлере сериала «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за фестиваля электротранспорта

ИИ-копия актера Майкла Кейна озвучит аудиокнигу «Одиссея»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images

Цифровая копия актера Майкла Кейна, созданная при помощи ИИ, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Кейн, которому сейчас 93 года, ушел из кино в 2023 году. Однако он дал разрешение компании ElevenLabs воссоздать его голос в рамках проекта Iconic Voice Marketplace. Теперь цифровую копию голоса используют для 13-часового аудиопроекта.

Кейн отметил, что «Одиссея» — одна из величайших рассказанных историй. Темы стойкости, верности и тоски по дому, которые поднимаются в ней, резонируют на протяжении почти трех тысячелетий, считает актер.

ElevenLabs владеет диджитал-версией голоса не только Кейна, но и других артистов. Среди них — Стэн Ли, Джуди Гарленд, Дэвид Хассельхофф, Майя Энджелоу, Лоуренс Оливье.

Ранее для съемок фильма «Глубоко, как могила» воссоздали с помощью искусственного интеллекта образ актера Вэла Килмера. Кроме того, появилась цифровая копия музыканта Оззи Осборна.

Расскажите друзьям