ИИ-копия актера Майкла Кейна озвучит аудиокнигу «Одиссея»

Цифровая копия актера Майкла Кейна, созданная при помощи ИИ, озвучит новую аудиокнигу «Одиссея». Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Кейн, которому сейчас 93 года, ушел из кино в 2023 году. Однако он дал разрешение компании ElevenLabs воссоздать его голос в рамках проекта Iconic Voice Marketplace. Теперь цифровую копию голоса используют для 13-часового аудиопроекта.
Кейн отметил, что «Одиссея» — одна из величайших рассказанных историй. Темы стойкости, верности и тоски по дому, которые поднимаются в ней, резонируют на протяжении почти трех тысячелетий, считает актер.
ElevenLabs владеет диджитал-версией голоса не только Кейна, но и других артистов. Среди них — Стэн Ли, Джуди Гарленд, Дэвид Хассельхофф, Майя Энджелоу, Лоуренс Оливье.
Ранее для съемок фильма «Глубоко, как могила» воссоздали с помощью искусственного интеллекта образ актера Вэла Килмера. Кроме того, появилась цифровая копия музыканта Оззи Осборна.