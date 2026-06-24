Ремейк «Ведьмы из Блэр» выйдет 24 сентября 2027 года

Ремейк культового хоррора «Ведьма из Блэр» от Lionsgate получил дату релиза: фильм выйдет в мировой прокат 24 сентября 2027 года. Об этом сообщает Variety.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон называет фильм «новым видением», которое «познакомит новое поколение с хоррор-классикой».
Режиссером ребута выступит Дилан Кларк, начинавший на ютубе — так же, как авторы «Закулисья реальности» и «Обсессии». Сценарий напишет Крис Томас Девлин.
Оригинальная «Ведьма из Блэр» произвела фурор в 1999 году. Картина от малоизвестных постановщиков с необычно маленьким бюджетом собрала в мировом прокате 248 млн долларов. Фильм также стал прообразом для хоррора в жанре «найденной пленки» (found footage). В 2000 году вышел сиквел — но он успех оригинала не повторил. В 2016 году выпустили первый ремейк авторства Адама Уингарда.
Мастер ужасов Стивен Кинг называл «Ведьму из Блэр» самым страшным фильмом, который он видел. Он признавался, что впервые посмотрел его в больнице под действием обезболивающих — и не смог досмотреть до конца. «С ее нарастающим чувством обреченности и теми поистине ужасными последними 35 секундами», — писал он.