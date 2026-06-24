Съемки «Пяти ночей с Фредди 3» планируют начать в конце этого года или в начале следующего

Исполнитель роли Уильяма Афтона Мэттью Лиллард отмечал, что производство третьей части «Пяти ночей с Фредди» начнется в случае коммерческого успеха второго фильма. «Если фильм станет хитом, они снимут третий фильм, а если они снимут третий фильм, я убью Майка Шмидта», — говорил он.