Съемки «Пяти ночей с Фредди 3» планируют начать в конце этого года или в начале следующего

Старт съемок третьей части киноадаптации «Пять ночей с Фредди» запланирован на конец текущего или начало следующего года. Сценарий к ленте напишет Роберт Митчелл («Оно приходит за тобой»).
«Пять ночей с Фредди», основанный на культовой видеоигре Five Nights at Freddy’s, вышел в 2023 году. В центре сюжета — Майк, который работает сторожем в заброшенной пиццерии, где обитают пластиковые звери-убийцы.
5 декабря 2025 года состоялась премьера сиквела хоррора. Сюжет фильма разворачивается спустя год после событий первой части. В ленте персонаж Джоша Хатчерсона беседует с девушкой, чей отец создал кровожадных аниматроников, которые оживают по ночам и начинают охотиться на людей. В пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza в поисках пропавших друзей отправляется сестра главного героя.
Исполнитель роли Уильяма Афтона Мэттью Лиллард отмечал, что производство третьей части «Пяти ночей с Фредди» начнется в случае коммерческого успеха второго фильма. «Если фильм станет хитом, они снимут третий фильм, а если они снимут третий фильм, я убью Майка Шмидта», — говорил он.