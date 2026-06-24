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Meta* выпустила первые умные очки вместе с Кайли Дженнер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Meta*

Meta* выпустила умные очки в коллаборации с Кайли Дженнер. Об этом сообщили на сайте компании.

Модель Meta* Glasses оснащена системой искусственного интеллекта и камерой 12 Мп. Она может работать в течение 48 часов без подзарядки (8 часов автономно и еще 40 с зарядным кейсом).

Очки представили в трех вариантах: Adventurer, Fury и Glasses by Kylie. Они отличаются по дизайну: Adventurer имеет прямоугольную форму, Fury — более угловатую, Glasses by Kylie имеют тонкую оправу и декор в виде металлических элементов и камня.

Стоимость устройств стартует от 299 долларов. Очки от Дженнер дороже других на 100 долларов. В любую модель можно вставить линзы с диоптриями или цветные, всего доступно 26 видов.

Новинка похожа по техническим характеристикам на очки Ray-Ban Meta* второго поколения — их выпустили в 2025 году. В новое устройство собирались добавить технологию распознавания лиц, но впоследствии отказались от этой идеи из-за беспокойства о конфиденциальности и защите персональных данных.

*  Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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