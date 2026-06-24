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В «Истории игрушек-5» мог появиться тамагочи

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Walt Disney PIctures

В пятой части «Истории игрушек», вышедшей в зарубежный прокат 19 июня, вместе с планшетом Лилипад и Умницей, приучающей детей к горшку, мог появиться тамагочи — но его пришлось вырезать по юридическим причинам. Об этом рассказала IndieWire сорежиссер и сценаристка Кенна Харрис.

В первоначальной версии в игре Блейз и Джесси Умница выступал в роли злодея-шпиона и похищал тамагочи. Создатели попросили Конана О’Брайена, озвучивающего Умницу, записать реплику: «Я сделаю что-то очень плохое с этим ребенком». «Мы все записали и подготовили, но после просмотра поняли, что нам нужно переделать эту сцену. Это то, о чем я жалею. Было бы здорово оставить это», — вспоминает Харрис.

Она также призналась, что выросла на «Истории игрушек-2» и предложение стать сорежиссером Эндрю Стэнтона поначалу приняла за шутку. Но в итоге они быстро сработались — и создали мультфильм о предыстории Джесси, которая так захватила Харрис в детстве.

«„История игрушек-2“ была для меня очень важным фильмом. Я помню, как смотрела его в кинотеатре. Меня очень впечатлило его качество. Я подумала: „Погодите-ка, фильмы могут быть хорошими. Этот действительно хороший“. Быть частью франшизы таким образом — это сюрреалистично, но в то же время я не чувствовала особого давления, потому что, когда ты вырастаешь с персонажами, ты знаешь их так хорошо, что это было как: „О да, это мои друзья, и я просто напишу фильм о них, без проблем“», — говорит Харрис.

Пятая часть «Истории игрушек» посвящена «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки». В мультфильме звучит песня Тейлор Свифт «I Knew It, I Knew You», написанная специально для картины — она как раз о Джесси и ее первой хозяйке. На коллаборацию намекали билборды, замена чаек на облака на обложке «1989 (Taylor’s Version)» и посты в соцсетях.

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