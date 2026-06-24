Боб Айгер рассказал, что Disney пыталась купить бондиану и Twitter

Бывший генеральный директор Disney Боб Айгер в интервью Financial Times рассказал, что в период активных приобретений — покупки Pixar, Marvel и «Звездных войн» — компания также пыталась приобрести франшизу о Джеймсе Бонде и соцсеть Twitter.
По словам Айгера, студия «чувствовала себя непобедимой». Он вспоминает: «Мы составили список целей. Marvel была одной из них, „Звездные войны“ — другой, Джеймс Бонд тоже. У нас был список, и я решил: давайте просто вычеркивать пункты и покупать их все».
Disney приобрела Marvel в 2009 году, а «Звездные войны» — в 2012-м. Бондиана от студии ускользнула, сейчас франшизой владеет Amazon.
Айгер также был близок к покупке Twitter по «очень привлекательной цене», но в день сделки испугался, что это будет «ужасным отвлечением». Платформу позже купил Илон Маск и превратил в X.
Обсуждалось и слияние Disney с Apple. Айгер считает, что оно могло бы стать «по-настоящему трансформационным и равноправным», но разговоры никуда не привели: «Apple не проявила большого интереса».
Айгер проработал в Disney более четырех десятилетий. Он занимал пост генерального директора с 2005 по 2020 год, а затем вернулся на эту должность в 2022 году. О его досрочном уходе до истечения контракта в конце января сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, Айгер устал от ежедневной рутины и был разочарован внутренними конфликтами в компании.
В марте 2026 года он покинул пост, его сменил Джош Д’Амаро. Последний ранее занимал пост председателя Disney Experiences, отвечающего за парки развлечений и круизы.