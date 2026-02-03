Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney

О возможном досрочном уходе нынешнего генерального директора Disney Боба Айгера до истечения его контракта 31 декабря 2026 года в конце января сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, Айгер выражал нежелание продолжать «ежедневную рутину» управления компанией и был разочарован внутренними конфликтами. Среди них — ситуация вокруг почти недельной приостановки шоу Джимми Киммела на канале ABC в сентябре 2025 года.