В «ГЭС-2» откроется выставке о типовом жилье в СССР и Вьетнаме

«Опираясь на понятие адхокизма, или проектирование под сиюминутные нужды конкретного места, проект присматривается к тому, как люди приспосабливали новые жилищные условия под личные нужды. Здесь и достраивание внешних конструкций для расширения обитаемого пространства, и обустройство коммунальных грядок на крышах или между сваями, и украшение подоконников тропическими растениями, и привнесение в интерьер элементов национальной культуры. Все это — проявления вернакулярного, народного подхода к обживанию места. Выставка исследует колоссальный запас адаптивной прочности модернистского жилья „без излишеств“ и постоянный поиск жителями самовыражения», — рассказывает куратор выставки Марк Акопян.