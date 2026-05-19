В центре Екатеринбурга на три дня введут сухой закон из-за конгресса библиотекарей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mediha ekici/Unsplash

В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление и.о. главы города Рустама Галямова. 

Ограничения будут действовать с 19 по 21 мая в периметре улиц Первомайской — Пролетарской — Дзержинского — Царской. 19 мая розничная продажа алкоголя на этой территории будет запрещена с 15.00 до 22.30, 20 и 21 мая — с 14.00 до 23.00. 

Сейчас в Екатеринбурге розничная продажа алкоголя в магазинах разрешена с 8.00 до 23.00 по местному времени. С 1 сентября в Свердловской области режим ужесточат: продавать алкоголь можно будет только с 9.00 до 22.00.

Во Всероссийском библиотечном конгрессе примут участие более 1300 человек из регионов России, Индии, Северной Кореи и стран СНГ. В деловой программе заявлены круглые столы, профессиональные туры и дискуссии о будущем библиотек. 

