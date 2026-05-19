Власти Тасмании извинились за хранение человеческих останков без согласия семей в музее

Правительство австралийского штата Тасмания принесло официальные извинения семьям погибших, чьи органы и ткани десятилетиями хранились и выставлялись в университетском музее без разрешения родственников.
Скандал разгорелся после расследования, результаты которого были опубликованы в прошлом году. Тогда выяснилось, что в период с 1966 по 1991 год патологоанатомы передали в музей при Университете Тасмании как минимум 177 человеческих образцов, изъятых во время вскрытий.
В ряде случаев органы и ткани использовались в экспозициях. При этом согласие родственников и судебных коронеров, отвечавших за тела умерших, никто не получал. Министр здравоохранения Тасмании Бриджит Арчер выступила с официальным обращением в парламенте, назвав произошедшее источником «длительной боли, гнева и травмы» для семей погибших.
Расследование показало, что большинство образцов в музей передал судебный патологоанатом Ройял Каммингс, но подобная практика существовала и при других специалистах. Следователи также пришли к выводу, что некоторые патологоанатомы могли специально отбирать органы и ткани для музейной коллекции.
Среди пострадавших семей — родственники подростков и молодых людей, погибших в авариях в 1970-х годах. Многие узнали спустя десятилетия, что части тел их близких так и не были захоронены.
Музей патологии RA Rodda при Университете Тасмании был создан в 1966 году для образовательных и научных целей. После первых жалоб в 2016 году спорные экспонаты начали проверять, а в 2018-м все 177 образцов убрали из публичной экспозиции.