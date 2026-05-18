Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро

Суд отменил штраф московской блогерше Ксении Карповой, которую в декабре 2025 года мужчина шлепнул по ягодицам в метро. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсетях.
3 декабря неизвестный мужчина подошел к блогерше и шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала ролик на станции метро «Бауманская». Девушка обратилась в полицию, и мужчину вскоре задержали. Однако он подал встречное заявление, в котором обвинил Карпову, что она мешала ему пройти.
В итоге суд признал Евгения Еремеева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему 15 суток ареста. В свою очередь, Карпову и ее подругу обязали выплатить 25 и 20 тыс. рублей. Девушки подали апелляционную жалобу, и в марте суд отменил штраф.
«На протяжении всего этого времени мне постоянно приходят сообщения от девчонок, которые сталкивались с подобными ситуациями. Их очень много и очень круто, что больше девочки не оставляют такое безнаказанным. Дорогие девушки, не позволяйте никому вас трогать без вашего согласия. И не бойтесь говорить. Мне кажется, только благодаря тому, что я эту тему осветила, я смогла смогла доказать свою правоту», ― поделилась девушка.
В июне прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова), который призывал участников своего тренинга хватать женщин за ягодицы и предлагать секс. Случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе. Пострадавшие обратились в полицию.
Спустя несколько недель Тверской районный суд Москвы приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима последователя секс-коуча Алекса Лесли Алексея Башина. Самого блогера заочно арестовали по делу о склонении к изнасилованию. В декабре его ограничили в родительских правах.