Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах

Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена «железного занавеса»
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Москвичей ждет аномальная жара
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»

Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

В программе «Каннская классика» прошел спецпоказ первого «Форсажа» —боевику исполнилось 25 лет. В честь юбилея Вин Дизель опубликовал в издании Variety эссе, в котором поделился собственными воспоминаниями о фестивале и выступил в защиту массового кино.

В колонке актер выступил против снобизма по отношению к популярным жанрам. «Тот первый „Форсаж“, 25 лет назад, напомнил Голливуду то, что он тихонько забыл. Популярное кино, сделанное с убежденностью и любовью, не является низшей формой искусства. Это искусство в его самой древней и важной функции — история, рассказанная всему сообществу, костер, вокруг которого собираются все», — пишет Дизель.

Он также подверг критике подход киноиндустрии начала 2000-х — разделение аудитории по демографическим признакам. По мнению актера, именно многорасовый состав и универсальная идея семьи, пересекающей любые границы, превратили «Форсаж» в мировое явление.

Дизель вспомнил и своего покойного партнера Пола Уокера. Актер признался, что не смог сдержать слез, увидев Уокера на последних кадрах. Рядом с ним в зале сидела дочь Пола — Мидоу.

«Я не буду пытаться объяснить, каково это — увидеть Пола в последнем кадре. Некоторые моменты не поддаются переводу», — написал Дизель. Он отметил, что Мидоу не впервые видит его слезы: они повторяются каждое воскресенье за семейным ужином, где для ее отца все еще стоит стул. «Перед лицом такой любви, а именно ею был наполнен зал, — чистая гармония, бороться с эмоциями было невозможно», — добавил актер.

В последней на настоящий момент части «Форсажа», вышедшей в 2023 году, Мидоу появилась в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.

Последняя часть серии «Форсаж» с подзаголовком «Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года.

Расскажите друзьям