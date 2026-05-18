Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах

В программе «Каннская классика» прошел спецпоказ первого «Форсажа» —боевику исполнилось 25 лет. В честь юбилея Вин Дизель опубликовал в издании Variety эссе, в котором поделился собственными воспоминаниями о фестивале и выступил в защиту массового кино.
В колонке актер выступил против снобизма по отношению к популярным жанрам. «Тот первый „Форсаж“, 25 лет назад, напомнил Голливуду то, что он тихонько забыл. Популярное кино, сделанное с убежденностью и любовью, не является низшей формой искусства. Это искусство в его самой древней и важной функции — история, рассказанная всему сообществу, костер, вокруг которого собираются все», — пишет Дизель.
Он также подверг критике подход киноиндустрии начала 2000-х — разделение аудитории по демографическим признакам. По мнению актера, именно многорасовый состав и универсальная идея семьи, пересекающей любые границы, превратили «Форсаж» в мировое явление.
Дизель вспомнил и своего покойного партнера Пола Уокера. Актер признался, что не смог сдержать слез, увидев Уокера на последних кадрах. Рядом с ним в зале сидела дочь Пола — Мидоу.
«Я не буду пытаться объяснить, каково это — увидеть Пола в последнем кадре. Некоторые моменты не поддаются переводу», — написал Дизель. Он отметил, что Мидоу не впервые видит его слезы: они повторяются каждое воскресенье за семейным ужином, где для ее отца все еще стоит стул. «Перед лицом такой любви, а именно ею был наполнен зал, — чистая гармония, бороться с эмоциями было невозможно», — добавил актер.
В последней на настоящий момент части «Форсажа», вышедшей в 2023 году, Мидоу появилась в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.
Последняя часть серии «Форсаж» с подзаголовком «Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года.