Последняя часть «Форсажа» выйдет 17 марта 2028 года

Последняя часть серии «Форсаж» с подзаголовком «Навсегда» получила дату релиза — 17 марта 2028 года. Об этом сообщил в соцсетях исполнитель главной роли Вин Дизель.
Актер опубликовал фото с Полом Уокером, сыгравшим Брайана О’Коннера в нескольких фильмах франшизы. Он погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Дизель написал: «Никто не говорил, что путь будет легким… но он наш. Путь, который определил нас и стал нашим наследием… А наследие… вечно».
В последней на настоящий момент части «Форсажа», вышедшей в 2023 году, дочь Уокера по имени Мидоу появилась в эпизодической роли. «Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрисом и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.
В декабре она опубликовала трогательный пост в память об отце. «12 лет без тебя… Я буду любить тебя вечно», — подписала она серию снимков. На фотографиях Пол протягивает маленькой дочери тарелку с праздничным тортом, украшенным свечами.