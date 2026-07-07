Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу

Главная сцена Outline разместится в многоуровневом бетонном павильоне с бассейном на крыше. Ее световое оформление и инсталляции подготовит студия Sila Sveta. Сцена «Вудз» будет работать почти нон-стоп: в ее программе заявлены иностранные артисты, а также специальные сеты от «ГОСТ Звука» и «К-30».