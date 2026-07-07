Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу

Организаторы Outline финализировали лайнап девяти сцен и представили художественную программу. Фестиваль музыки и искусства пройдет на берегу подмосковной Дубны с 21 по 27 июля.
В числе хедлайнеров — британский музыкант A Guy Called Gerald, американские диджеи DJ Pierre, Daniel Bell и Jus-Ed, румынский минимал-продюсер Cezar и резидентка Ибицы Tania Vulcano. Также в программе заявлены Cabanne, Piticu, Ron Morelli, Sacha Mambo, Mick Wills, Денис Казначеев, Geju, Simple Symmetry, Blackmoon77, группы «Труд», «Досада», «Психея» и «Лето в городе».
Одним из главных событий фестиваля станет возвращение на сцену Жанны Агузаровой. Певица даст гранд-концерт 25 июля на концертной сцене «Сан».
Главная сцена Outline разместится в многоуровневом бетонном павильоне с бассейном на крыше. Ее световое оформление и инсталляции подготовит студия Sila Sveta. Сцена «Вудз» будет работать почти нон-стоп: в ее программе заявлены иностранные артисты, а также специальные сеты от «ГОСТ Звука» и «К-30».
Художественная программа пройдет с 23 по 26 июля. В ней участвуют Aka Chang, Владимир Абих, Tundra, дуэт 404.zero, Ирина Петракова, Устина Яковлева, Олег Доу, Ника Пешехонова, Василий Кононов-Гредин, Миша Бурый, Александра Кочеткова, Алексей Лука и другие художники.
404.zero представят светозвуковую инсталляцию «1.0». В лесной части фестиваля появится поле из сотен гибких стеблей с источниками света: они будут реагировать на ветер, движение и прикосновения. Дуэт также покажет экспериментальный перформанс «Радио, или Три двери в одну комнату».
Традиционное фестивальное шествие в этом году поставит режиссер Юрий Квятковский. По его задумке, несколько процессий объединятся у 28-метрового колеса обозрения в центре Outline. Кроме того, Ирина Малая и Sila Sveta представят сайт-специфик-перформанс «Мироходец», созданный специально для зданий-близнецов на территории фестиваля.
В кемпинге «Маяк» появится ретрит «Оазис» с занятиями йогой, гимнастикой, тренировками, медитациями и терапевтическими сессиями. Там же организуют тихий кемп для сторонников здорового образа жизни. На его территории будет запрещено находиться в нетрезвом виде.
В спортивную программу войдут байдарочные туры, сап-сплавы по Дубне, футбол, пан-футбол и волейбол. Между кемпингом «Маяк» и сценой «Сан» будет курсировать бесплатное речное такси. А еще на фестивале обновят скейт-парк и откроют чилл-зону для райдеров.
Гастрономическую программу представят 20 проектов. Среди них — Underdog, White Star Doner, Burger Heroes, Fillin & Coffee, Kofta Boza, «Удмуртские перепечи», Veladora, Mission, Method, Ugolek, «Дадати», «Иззи Израиль», «Мексиканка» и «Маринад». В кемпингах «Салют» и «Остров» впервые появятся невегетарианские опции.
Кемпинг «Маяк» откроется 21 июля, «Салют» и «Остров» — 22 июля. Основная территория фестиваля начнет работу 23 июля, в 18.00. Для гостей подготовят фестивальные автобусы от метро «Новослободская» до кемпингов и главного входа.
Цены на билеты начинаются от 7500 рублей (за однодневные) и доходят до 49 000 за «Приорити+». Узнать подробности о фестивале и выбрать подходящую категорию билетов можно на «Афише».