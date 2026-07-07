Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

В АТОР отметили, что Словакия не входит в число самых популярных стран для путешествий среди россиян. Ажиотажа вокруг виз в эту страну на российском рынке нет. В 2025 году Словакия выдала гражданам России всего 1149 виз, в то время как Италия — более 161 тысячи, Франция — свыще 156 тысяч, Греция — 59 тыс.