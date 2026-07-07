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Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

Афиша Daily
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Фото: Juha Uitto/Flickr

Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз россиянам почти по всем целям поездки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Визовый центр страны аннулирует запись на подачу документов для граждан, которые собирались посетить Словакию с туристической, деловой или гостевой целями. Сервисный сбор им вернут в полном объеме.

«Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью „Спорт“, на национальные визы (по любым целям)», — пояснили в АТОР.

Ожидается, что после августа процесс оформления виз возобновится. Но точных сроков, когда это произойдет, словакская сторона пока не называет.

В АТОР отметили, что Словакия не входит в число самых популярных стран для путешествий среди россиян. Ажиотажа вокруг виз в эту страну на российском рынке нет. В 2025 году Словакия выдала гражданам России всего 1149 виз, в то время как Италия — более 161 тысячи, Франция — свыще 156 тысяч, Греция — 59 тыс.

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