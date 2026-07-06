Благотворительные фонды призывают помочь детям-сиротам накануне Дня семьи, любви и верности

В этом году в акции участвуют благотворительные фонды «Дорога жизни», «Дети наши», «Найди семью», «Ты ему нужен», «Спина бифида», «КДЛ». Сборы в помощь семьям и детям-сиротам собраны в специальном разделе приложения Tooba, а также представлены в социальных сетях платформы — пользователи, помимо этого, получают отдельную рассылку. Помочь детям и семьям можно через смартфон в приложении Tooba.