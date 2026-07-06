Благотворительные фонды призывают помочь детям-сиротам накануне Дня семьи, любви и верности

Благотворительная платформа Tooba и шесть фондов запустили акцию «Семья — это». Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
С 5 по 10 июля всем желающим предлагают помочь детям-сиротам и семьям в кризисной ситуации. Собранные суммы направят на лечебное питание для детей-сирот, оплату труда социальных кураторов, которые сопровождают семьи в кризисе, а также лечение и реабилитацию.
В этом году в акции участвуют благотворительные фонды «Дорога жизни», «Дети наши», «Найди семью», «Ты ему нужен», «Спина бифида», «КДЛ». Сборы в помощь семьям и детям-сиротам собраны в специальном разделе приложения Tooba, а также представлены в социальных сетях платформы — пользователи, помимо этого, получают отдельную рассылку. Помочь детям и семьям можно через смартфон в приложении Tooba.
В преддверии акции, 3 июля, для подопечных фонда «Помощь» из Петербурга Tooba организовала прогулки на катерах. Для семей с пожилыми людьми и онкобольными детьми организовали водное путешествие по рекам и каналам города.
Акция «Семья — это» в приложении в этом году охватывает Москву и Московскую область, Петербург и Ленинградскую область, Смоленскую и Ярославскую области, Краснодарский край, Свердловскую область, Республику Ингушетия, Чеченскую Республику и Республику Северная Осетия — Алания, а также другие регионы России, где живут подопечные фондов-участников.