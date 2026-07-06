Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика

На ВДНХ 11 июля пройдет выставка — пристройство животных из приютов — фестиваль «Моспитомец»
Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO
Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера
Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»
Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»
Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком
Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Долли Партон
Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Руслан Ибрагимов
«Миньоны и монстры» дебютировали в прокате США с самыми низкими сборами за всю франшизу
В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века
В Москве с 6 июля временно закроют станцию «Серп и Молот»
Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм
Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis
«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али
Минтруд: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю
В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик
Начались съемки последней части «Форсажа»
В Институте русистики назвали пять самых длинных слов в русском языке
Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг
Джозеф Зада в новом ролике к «Рассвету жатвы» — приквелу «Голодных игр»
Аномальная жара в Европе привела к 4000 преждевременных смертей за неделю
Кристофер Нолан настоял на взрослом рейтинге для «Одиссеи»: иначе фильм бы не сняли
В Москве на Манежной площади завершили капитальный ремонт фонтана «Купола»
Москву накроет затяжной сезон дождей — осадки могут продлиться до середины июля
LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом
«Какое-то дурное, странное»: вышел тизер мистического анимационного фильма «Непокой»
На Земле может обитать до 20 млн видов насекомых — это втрое больше прежних оценок
Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jean-Pierre Dalbéra/Le musée Lalique (Wingen-sur-Moder)/Wikipedia Commons

Во Франции очередное ограбление. Воры вынесли из музея ювелирного дела Рене Лалика драгоценности на сумму 4 млн евро, пишет Le Parisien.

Инцидент произошел 5 июля. Около 5.30 по местному времени злоумышленники в капюшонах выломали дверь магазина, разбили шесть витрин и украли 20 ювелирных изделий из хрусталя.

В музее сработала сигнализация, однако преступников никто не остановил. Полицию вызвала уборщица, которая оказалась на месте происшествия.

Отмечается, что похитители хорошо знали, какие предметы наиболее ценные. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

В Музее Лалика, который открыли в 2011 году, находится более 650 уникальных экспонатов, охватывающих весь творческий путь ювелира. После осеннего ограбления Лувра в 2025 году музей перевели на особый режим усиленной охраны.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Преступники похитили 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей. Сумма ущерба составила 88 млн евро.

Расскажите друзьям