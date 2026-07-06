Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика

Во Франции очередное ограбление. Воры вынесли из музея ювелирного дела Рене Лалика драгоценности на сумму 4 млн евро, пишет Le Parisien.
Инцидент произошел 5 июля. Около 5.30 по местному времени злоумышленники в капюшонах выломали дверь магазина, разбили шесть витрин и украли 20 ювелирных изделий из хрусталя.
В музее сработала сигнализация, однако преступников никто не остановил. Полицию вызвала уборщица, которая оказалась на месте происшествия.
Отмечается, что похитители хорошо знали, какие предметы наиболее ценные. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.
В Музее Лалика, который открыли в 2011 году, находится более 650 уникальных экспонатов, охватывающих весь творческий путь ювелира. После осеннего ограбления Лувра в 2025 году музей перевели на особый режим усиленной охраны.