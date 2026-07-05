На фестивале можно будет познакомиться с историями животных из городских приютов, которые не приехали на выставку. Для этого на площадке появятся печатные каталоги с фотографиями собак и кошек. На страницах будут напечатаны QR-коды — они ведут на подробные анкеты в сервисе «Моспитомец» на mos.ru, где можно узнать все о животном и сразу записаться на встречу с ним.