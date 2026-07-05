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На ВДНХ 11 июля пройдет выставка — пристройство животных из приютов — фестиваль «Моспитомец»

Афиша Daily
4 мин на чтение
Фото: Максим Денисов. Mos.ru

11 июля с 11.00 до 18.00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет фестиваль «Моспитомец». Гости смогут посетить выставку — пристройство животных из приютов и присоединиться к мероприятиям проекта «Школа ответственного хозяина», сообщается на mos.ru.

Гостей будут ждать 30 собак и кошек из городских приютов столицы. Все животные привиты, чипированы, социализированы и готовы к переезду в новую семью. Волонтеры и специалисты приютов расскажут о своих подопечных, особенностях их характера и ответят на вопросы.

Понравившегося питомца можно будет забрать домой после прохождения собеседования и оформления договора ответственного содержания. Новым хозяевам также подарят наборы полезного питания для кошек и собак российского бренда кормов премиум- и суперпремиум-класса.

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© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На фестивале можно будет познакомиться с историями животных из городских приютов, которые не приехали на выставку. Для этого на площадке появятся печатные каталоги с фотографиями собак и кошек. На страницах будут напечатаны QR-коды — они ведут на подробные анкеты в сервисе «Моспитомец» на mos.ru, где можно узнать все о животном и сразу записаться на встречу с ним.

Посетителей также ждет и развлекательная программа. В 11.00 покажут видеодневники городских приютов. В коротких роликах можно будет увидеть первые прогулки, игры, занятия с волонтерами, смешные привычки и трогательные моменты из жизни собак и кошек, которые сегодня ищут дом.

В 12.00 на площадке выступит кинолог Пожарно-спасательного центра Москвы. Гости увидят работу собаки-спасателя, узнают методы дрессировки для такой службы и перечень команд, необходимых для поиска людей. О принципах сбалансированного питания и правильном подборе рациона в 13.00 расскажет представитель российского бренда кормов премиум- и суперпремиум-класса.

В 14.00 начнется тематическая игра от проекта «Пет Квиз», где участники проверят свои знания о домашних животных. В 15.00 волонтер приюта для безнадзорных животных ЗАО и специалист по питанию Эльвира Шалтумаева расскажет об опасностях на улице и ошибках во время прогулок.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 16.00 начнется лекция «Не допрос, а забота: зачем волонтеры задают столько вопросов перед пристройством». Куратор с 17-летним опытом и автор проектов «Помогаю помогать» и «Хвостиндер» Мария Пепелева объяснит, зачем волонтеры проводят собеседования с будущими владельцами и как это помогает найти животным подходящий дом. В 17.00 она же проведет лекцию «Кошка и лоток: как приучить, что делать с промахами и какой наполнитель выбрать», где расскажет, как помочь питомцу освоиться в новой семье и избежать проблем с поведением.

Весь день на мероприятии будет работать зона мастер-классов. С 11.00 до 16.00 специалисты ГБУ «Доринвест» будут знакомить гостей с подопечными городских приютов, а маленьким посетителям подарят фигурки собак из воздушных шаров.
Параллельно на площадке пройдут творческие занятия. С 11.00 до 12.30 пройдет мастер-класс по созданию адресников и фенечек с подвесками. Сразу после него, с 12.30 до 14.00, представитель ГБУ «Доринвест» Софья Шишкина научит всех желающих складывать мордочки кошек и собак в технике оригами.

С 14.00 до 16.00 состоятся мастер-классы от сети зоомагазинов «Четыре Лапы». Участников научат украшать значки стразами и плести аксессуары из паракорда. После этого до 17.00 сотрудники Музея городского хозяйства Москвы помогут гостям смастерить гирлянду с мордочками животных.

Завершится программа марафоном по сбору пазлов с кошками и собаками, который пройдет с 17.00 до 18.00. Во время фестиваля также пройдет благотворительная акция «Будка желаний», во время которой посетители смогут принести подарки для животных из городских приютов Москвы и исполнить их мечты.

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