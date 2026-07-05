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В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века

Афиша Daily
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Фото: Leonardo Ramos/Unsplash

В западной пустыне Египта обнаружили город византийской эпохи, сообщает The Guardian.

Раскопки прошли в оазисе Дахла. Среди находок — жилые кварталы IV века, базилика, две сторожевые башни, оборонительные стены и жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами.

Археологи также нашли печи для хлеба, кухонные предметы, инструменты для измельчения зерна, бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II, а также около 200 фрагментов керамики с надписями. На объекте Марина-эль-Аламейн также выявили 18 древних гробниц. В их помещениях были гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с человеческими останками, гипсовая статуя сфинкса и золотые монеты, которые оставили во ртах умерших. Министерство туризма и древностей Египта отметило, что раскопки помогут узнать детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности эпохи, когда Египет был частью Византийской империи.

Недавно в Москве археологи во время работ в Китайгородском проезде обнаружили две монеты XVII века. Первый нумизматический раритет — фальшивая монета по типу полуполтинника (25 копеек) 1654 года. Она относится ко времени правления царя Алексея Михайловича.

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