Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Долли Партон

Звезда кантри-музыки Долли Партон опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила Тейлор Свифт и Трэвиса Келси за щедрое пожертвование в размере двух млн долларов. Об этом пишет Billboard.



Они направили эту сумму перед своей свадьбой. «Тейлор и Трэвис, это Долли. Мне только что сообщили, что вы двое сделали пожертвование в размере двух млн долларов в мой проект Imagination Library. Спасибо, спасибо, спасибо вам! Я потрясена и вне себя от радости», — сказала Партон.



Imagination Library — это благотворительная программа, созданная легендой кантри-музыки Долли Партон в 1995 году. Ее цель — привить детям любовь к чтению с ранних лет. Программа ежемесячно распространяет бесплатные книги детям от рождения до пяти лет.



Недавно Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден. Церемонию провел Адам Сэндлер, а о свадьбе стало известно, когда на вывеске арены появилась надпись «Just&t married».