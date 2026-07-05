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Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Долли Партон

Афиша Daily
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Фото: Jason Miller/Getty Images

Звезда кантри-музыки Долли Партон опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила Тейлор Свифт и Трэвиса Келси за щедрое пожертвование в размере двух млн долларов. Об этом пишет Billboard.

Они направили эту сумму перед своей свадьбой. «Тейлор и Трэвис, это Долли. Мне только что сообщили, что вы двое сделали пожертвование в размере двух млн долларов в мой проект Imagination Library. Спасибо, спасибо, спасибо вам! Я потрясена и вне себя от радости», — сказала Партон.

Imagination Library — это благотворительная программа, созданная легендой кантри-музыки Долли Партон в 1995 году. Ее цель — привить детям любовь к чтению с ранних лет. Программа ежемесячно распространяет бесплатные книги детям от рождения до пяти лет.

Недавно Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден. Церемонию провел Адам Сэндлер, а о свадьбе стало известно, когда на вывеске арены появилась надпись «Just&t married».

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