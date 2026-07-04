В Москве на Манежной площади завершили капитальный ремонт фонтана «Купола»

В Москве завершился капитальный ремонт фонтана «Купола» на Манежной площади. Работы стали частью масштабного обновления трех исторических фонтанов, расположенных у торгового центра «Охотный Ряд», как сообщил Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Специалисты полностью обновили гранитное покрытие чаши фонтана, заменили облицовку парапетов, модернизировали системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также установили новые насосы и форсунки.
Кроме того, была отремонтирована насосная станция и внедрена современная система диспетчеризации инженерного оборудования.
По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, капитальный ремонт позволит сохранить исторический облик сооружения и продлить срок его эксплуатации.
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