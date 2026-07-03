Letterboxd работает над тем, чтобы добавить сериалы в базу данных

Команда Letterboxd в соцсети Х подтвердила, что работает над добавлением сериалов в свою базу данных.



На данный момент добавление телешоу на сайте проекта не поддерживается. Платформа специализируется только на полнометражных фильмах, короткометражках и мини-сериалах.



В соцсети Х один из пользователей спросил у официального аккаунта Letterboxd, появятся ли сериалы у них на сайте. «Мы еще работаем над этим», — ответили ему.