Letterboxd работает над тем, чтобы добавить сериалы в базу данных

Команда Letterboxd в соцсети Х подтвердила, что работает над добавлением сериалов в свою базу данных.
На данный момент добавление телешоу на сайте проекта не поддерживается. Платформа специализируется только на полнометражных фильмах, короткометражках и мини-сериалах.
В соцсети Х один из пользователей спросил у официального аккаунта Letterboxd, появятся ли сериалы у них на сайте. «Мы еще работаем над этим», — ответили ему.
Недавно Letterboxd представил сервис онлайн-проката фильмов Video Store. Сервис будет доступен в 23 странах, включая США, Великобританию и Канаду. России в списке нет.
Letterboxd — это популярная социальная сеть и онлайн-дневник для любителей кино. В ней можно вести статистику просмотренных фильмов и оставлять отзывы на них.