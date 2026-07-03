Водителя Tesla обвинили в убийстве из-за ДТП на автопилоте

По данным следствия, 19 июня Батлер, выполнявший доставку для DoorDash, врезался на Tesla Model 3 в жилой дом. В результате погибла 76-летняя женщина Кэти Марта Авила.



Батлер сказал полиции, что автомобиль двигался в режиме Full Self-Driving (FSD). Позже он добавил, что во время поездки переключал музыку на сенсорном экране и потерял сознание.



В Tesla решили, что версия водителя ложна. Глава компании Илон Маск заявил, что в режиме Full Self-Driving автомобиль движется медленно по жилым улицам. В компании также пришли к выводу, что водитель самостоятельно отключил действие системы автопилота, полностью нажав педаль акселератора.



Согласно материалам дела, перед столкновением автомобиль разогнался до 73 миль в час (около 117 километров в час). Это более чем вдвое превышало разрешенную скорость.