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Водителя Tesla обвинили в убийстве из-за ДТП на автопилоте

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Bram Van Oost/Unsplash

В Техасе предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 44-летнему местному жителю Майклу Дэвиду Батлеру из-за ДТП с участием его электромобиля Tesla. Об этом пишет Reuters.

По данным следствия, 19 июня Батлер, выполнявший доставку для DoorDash, врезался на Tesla Model 3 в жилой дом. В результате погибла 76-летняя женщина Кэти Марта Авила.

Батлер сказал полиции, что автомобиль двигался в режиме Full Self-Driving (FSD). Позже он добавил, что во время поездки переключал музыку на сенсорном экране и потерял сознание. 

В Tesla решили, что версия водителя ложна. Глава компании Илон Маск заявил, что в режиме Full Self-Driving автомобиль движется медленно по жилым улицам. В компании также пришли к выводу, что водитель самостоятельно отключил действие системы автопилота, полностью нажав педаль акселератора.

Согласно материалам дела, перед столкновением автомобиль разогнался до 73 миль в час (около 117 километров в час). Это более чем вдвое превышало разрешенную скорость. 

Суд назначил Батлеру залог в размере 150 тыс. долларов, обязав его также носить электронный браслет и не садиться за руль. Семья погибшей подала иск к Tesla, обвинив компанию в  недостаточном информировании пользователей о возможных проблемах в системах автономного вождения.

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