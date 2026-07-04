DC готовит сериал про Мистера Террифика

DC Studios разрабатывает сериал про Мистера Террифика — гениального изобретателя, олимпийского чемпиона и мастера боевых искусств из комиксов DC. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Главную роль исполнит Эди Гатеги, который сыграл Мистера Террифика в «Супермене» Джеймса Ганна. Сценарий к пилотному эпизоду пишет Аллан Хейнберг. Он работал над фильмом «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек».
По данным THR, проект находится в активной разработке. Сериал станет частью стратегии DC Studios по развитию второстепенных персонажей новой киновселенной. Среди других проектов студии — комедийный мокьюментари-сериал DC Crime о Джимми Олсене, которого в «Супермене» сыграл Скайлер Джизондо.
Мистер Террифик впервые появился в комиксах DC в 1997 году. Его настоящее имя — Майкл Холт. В оригинальных комиксах он считается одним из самых умных людей во вселенной DC и использует в бою высокотехнологичные гаджеты, включая летающие T-сферы.