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DC готовит сериал про Мистера Террифика

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: DC Studios

DC Studios разрабатывает сериал про Мистера Террифика — гениального изобретателя, олимпийского чемпиона и мастера боевых искусств из комиксов DC. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главную роль исполнит Эди Гатеги, который сыграл Мистера Террифика в «Супермене» Джеймса Ганна. Сценарий к пилотному эпизоду пишет Аллан Хейнберг. Он работал над фильмом «Чудо-женщина» и сериалом «Песочный человек».

По данным THR, проект находится в активной разработке. Сериал станет частью стратегии DC Studios по развитию второстепенных персонажей новой киновселенной. Среди других проектов студии — комедийный мокьюментари-сериал DC Crime о Джимми Олсене, которого в «Супермене» сыграл Скайлер Джизондо.

Мистер Террифик впервые появился в комиксах DC в 1997 году. Его настоящее имя — Майкл Холт. В оригинальных комиксах он считается одним из самых умных людей во вселенной DC и использует в бою высокотехнологичные гаджеты, включая летающие T-сферы.

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