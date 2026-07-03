В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

Россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, рассказала в разговоре с РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Это нужно делать, чтобы избежать инфекций, добавила эксперт. «Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций», — сказала Пшеничная.



По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими заболеваниями. Такая опасность особенно характерна для жарких стран.



Эксперт посоветовала пить только кипяченую или бутилированную воды. «Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур», — сказала Пшеничная.