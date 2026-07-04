В Дели открылся первый женский полицейский участок

Начальница участка Лакшми Сингх говорит, что главная задача подразделения — создать безопасную среду, где пострадавшие смогут без страха рассказать о пережитом. В участке также работают консультационные центры: там будут помогать женщинам в семейных и брачных конфликтах, а уголовные жалобы — оперативно расследовать.