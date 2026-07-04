В Дели открылся первый женский полицейский участок

В Дели открылся первый полноценный женский полицейский участок. Он будет расследовать преступления против женщин и детей, включая домашнее насилие, преследование, домогательства и сексуализированное насилие. Об этом сообщает ETV Bharat.
Участок находится в районе Сабзи-Манди в Северном Дели. Его открыли как пилотный проект: если он покажет эффективность, похожие отделения могут появиться и в других районах города.
Начальница участка Лакшми Сингх говорит, что главная задача подразделения — создать безопасную среду, где пострадавшие смогут без страха рассказать о пережитом. В участке также работают консультационные центры: там будут помогать женщинам в семейных и брачных конфликтах, а уголовные жалобы — оперативно расследовать.
Первое дело поступило в участок через два дня после открытия. Отец девочки заявил, что его дочь подверглась сексуализированному насилию со стороны взрослого соседа. Подозреваемый шантажировал пострадавшую ее интимными фото.
Девочке провели медицинское обследование и организовали сессию с психологом. Подозреваемый скрылся, сейчас полиция его разыскивает.
В полиции считают, что специализированный участок поможет большему числу женщин обращаться за помощью. При этом бывшая сотрудница Индийской полицейской службы Киран Беди отметила, что успех проекта будет зависеть от числа подготовленных следователей, консультантов и социальных работников.