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Британские депутаты призвали запретить показ мультика «Маша и Медведь» в стране

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Анимаккорд»

Межпартийная группа из более чем 50 депутатов парламента Великобритании призвала запретить показ в стране мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает The Guardian.

По мнению парламентариев, мультик представляет собой «уютную форму российской пропаганды». Письмо с просьбой изучить возможность запрета мультфильма они направили министру культуры Лизе Нанди.

Инициатива появилась, после того как Netflix купил права на показ еще двух сезонов мультсериала и продлил лицензионное соглашение на уже существующие сезоны и спин-оффы более чем в 100 странах.

В список подписантов вошли депутаты от лейбористов, консерваторов, либерал-демократов, зеленых, Шотландской национальной партии и партии Уэльса. Они считают, что некоторые проделки четырехлетней Маши представляют собой «пропагандистский контент», причем «не слишком завуалированный».

Депутаты указывают на эпизод, в котором Маша появляется в военной форме СССР, и еще на одну серию, где девочка носит фуражку как у советского пограничника. Авторы письма считают, что это «нормализует советскую военную символику для глобальной аудитории маленьких детей».

Права на мультфильм принадлежат основанной в России студии «Анимаккорд», которая сейчас базируется на Кипре. В студии отвергли обвинения, заявив, что они частная компания, никогда не получали госфинансирования и не связаны с пропагандой.

«На протяжении почти двух десятилетий „Маша и Медведь“ развлекает семьи более чем в 100 странах благодаря универсальным темам дружбы, доброты и воображения. В сериале нет политических посланий, а любые утверждения обратного совершенно не подтверждаются его содержанием», — сказала представительница «Анимаккорд» Мелани Бонвичино.
 

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