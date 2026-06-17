У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей

Среди референсов проекта Веремюк назвала фильм «Трое мужчин и младенец». Он вдохновил создателей на сюжет о нескольких взрослых, которые вместе заботятся о ребенке. Команда также ориентировалась на комедийные образы отцов из кино, в том числе на фильм «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.