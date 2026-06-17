У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей

Студия «Анимаккорд» анонсировала новый мультсериал — «Маша и три медведя». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В центре истории окажется Маша и три новых персонажа — Старший Медведь, Средний Медведь и Младший Медведь. Сюжет будет строиться вокруг тем семьи, родительства и заботы о ребенке.
По словам коммерческого директора «Анимаккорд» Магдалены Веремюк, авторы долго думали, какую историю рассказать после успеха «Маши и Медведя». В итоге они обратились к сказке о Златовласке и трех медведях, а также к идее переосмысления фольклора для современных семей.
Среди референсов проекта Веремюк назвала фильм «Трое мужчин и младенец». Он вдохновил создателей на сюжет о нескольких взрослых, которые вместе заботятся о ребенке. Команда также ориентировалась на комедийные образы отцов из кино, в том числе на фильм «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.
Первый сезон будет строиться вокруг узнаваемых повседневных ситуаций: «от укладывания спать и стрижек до ежедневных привычек и маленьких жизненных приключений», отметила Веремюк. Авторы хотят через комедию показать детям, что просьбы родителей часто связаны с заботой, а не с желанием ограничить их.
Новый мультсериал представят на фестивале анимации в Анси, который пройдет с 21 по 27 июня. Первый трейлер ожидается осенью, а выход «Маши и трех медведей» намечен на вторую половину 2027 года.
Мультсериал «Маша и Медведь» появился в 2009 году и сейчас идет уже девятый сезон. Проект вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube, получил 76 наград YouTube Creator Awards и был переведен на 47 языков.
«Машу и Медведя» выпустила студия «Анимаккорд», которую основал Олег Кузовков вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем.
Недавно Кузовков сообщил, что вернул творческий контроль над своими персонажами и намерен спродюсировать первый полнометражный фильм по франшизе. Это через суд пытается оспорить студия «Маша и Медведь», принадлежащая «Анимаккорду». Там утверждают, что исключительные права на персонажей принадлежат студии.