Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе

«Маша и Медведь» — один из самых популярных анимационных проектов на YouTube. Эпизод «Маша плюс каша» набрал более 4,6 млрд просмотров и считается самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе. «Анимаккорд» был создан Кузовковым в 2008 году вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем, который также озвучивал Медведя.