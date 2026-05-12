Создатель «Маши и Медведя» готовит полнометражный мультфильм по франшизе

Фото: «Маша и Медведь»/VK

Создатель «Маши и Медведя» Олег Кузовков спродюсирует первый полнометражный анимационный фильм по мультсериалу. Об этом пишет Variety.

Недавно Кузовков вернул себе творческий контроль над своими персонажами после истечения срока лицензии, которую он выдал компании «Анимаккорд». Он также основал независимую анимационную продакшен-компанию Studio MiM с офисами в Лос-Анджелесе и Москве — она займется производством фильма и его продолжений.

Картина станет перезапуском франшизы и будет отличаться от сериала «Анимаккорд». В Studio MiM сказали, что команда представит зрителям «перезапущенное видение персонажей» и отправит их в новые приключения в «доброй комедийной манере». Сам Кузовков назвал работу над первым полнометражным фильмом захватывающим творческим вызовом.

«Меня по-настоящему трогает возможность расширить мир „Маши и Медведя“ до первого полнометражного фильма. Это захватывающий творческий вызов, который я принимаю всем сердцем», — сказал он.

Планируется, что производственный пайплайн фильма завершат к концу 2028 года. 

«Маша и Медведь» — один из самых популярных анимационных проектов на YouTube. Эпизод «Маша плюс каша» набрал более 4,6 млрд просмотров и считается самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе. «Анимаккорд» был создан Кузовковым в 2008 году вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем, который также озвучивал Медведя.

