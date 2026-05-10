Хаски вернулась к хозяину спустя 12 лет после пропажи благодаря микрочипу

Афиша Daily
Фото: Hernando County Sheriff's Office

В США 13-летняя хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после исчезновения. Об этом сообщает People.

Собаку нашли 8 апреля в городе Бруксвилл во Флориде и доставили в приют службы Animal Services. Она была сильно истощена, у нее местами выпала шерсть, а двигалась она с трудом. В приюте Сьерру проверили на наличие микрочипа — так сотрудники вышли на ее хозяина Брайса.

Как выяснилось, Сьерра пропала в 2014 году, когда Брайс переезжал из Нью-Мексико в Техас. На время переезда она жила у друга мужчины, но однажды исчезла. Все эти годы Брайс не знал, что с ней случилось.

По данным волонтерской организации Many Paws Volunteer Transport Team, у Сьерры обнаружили дерматит, инфекции ушей и рта, сильную потерю веса, артрит и другие проблемы со здоровьем. В приюте ей оказывали медицинскую помощь, делали лечебные ванны, выгуливали и ухаживали за ней. Через восемь дней после того, как Сьерру нашли, волонтеры перевезли ее обратно к хозяину.

В офисе шерифа округа Эрнандо отметили, что история Сьерры напоминает о важности чипирования домашних животных. «Простой микрочип изменил все. Без него Сьерра могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной собакой», — заявили там.

