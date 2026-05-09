Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации

Международная федерация журналистов (IFJ) решила исключить Союз журналистов России (СЖР) из своих рядов. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

По его словам, окончательное решение было принято на конгрессе IFJ, который проходит в Париже. В феврале 2023 года членство Союза журналистов России было лишь приостановлено из-за «действий, противоречащим принципам и целям федерации».

Соловьев отметил, что до этого речь шла только о временной заморозке членства, а вопрос об исключении мог рассматриваться исключительно на уровне конгресса.

Он также рассказал, что СЖР был приглашен на мероприятие, но решил не участвовать и заранее направил свою позицию международным журналистским структурам.

