В Москве сняли ограничения на мобильный интернет после Дня Победы

Фото: Chad Madden/Unsplash

В Москве завершились временные ограничения работы мобильного интернета, которые вводились в период празднования Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

По данным ведомства, операторы связи уже восстанавливают полноценный доступ к привычным сервисам. До этого в сети действовал так называемый «белый список» сайтов, а с 13:00 пользователям вновь стали доступны все интернет-ресурсы.

В министерстве также уточнили, что домашний интернет и Wi-Fi работали в штатном режиме. Как пояснили в Минцифры, подобные ограничения вводят при угрозах безопасности, в том числе связанных с атаками беспилотников.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявлял, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.

