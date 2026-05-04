В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая

В Москве операторы связи начали рассылать предупреждения о перебоях в работе мобильного интернета и СМС в период с 5 по 9 мая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на уведомление от «Билайна».
В сообщении оператора говорится: «В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая».
Абонентам рекомендовали использовать вайфай для доступа в интернет, а для голосовых звонков — включить функцию VoLTE в настройках смартфона. Ранее Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что ограничения затронут не только центр, но и всю территорию в пределах МКАД.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он также заявлял, что работа интернета в стране будет нормализована, как только исчезнет необходимость в этих мерах.