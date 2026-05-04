В Москве в День Победы будет дождь и похолодание

Похолодание ожидается в Москве в День Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве аэросиноптическая ситуация будет определяться влиянием атлантического циклона с запада. Это значит, что метеоусловия резко ухудшатся — и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, с 6 утра до полуночи в столице выпадет до 27 миллиметров осадков (44% месячной нормы). Наибольшей интенсивность ожидается во второй половине дня и особенно — вечером.

«Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром от +5 до +10, днем от +9 до +14, что на 5-6 градусов прохладнее положенного по климатической нормы мая», — добавил эксперт.

