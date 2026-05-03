Post Malone переносит вторую часть тура ради нового альбома «The Eternal Buzz»

Post Malone решил отложить вторую часть масштабного тура Big Ass Stadium Tour, чтобы дописать свой новый двойной альбом «The Eternal Buzz».
Артист признался, что изначально планировал совместить подготовку к туру и работу над релизом, однако в итоге понял, что не успевает сделать все задуманное.
По его словам, он пообещал поклонникам новую музыку и не хочет выпускать ее в спешке. В связи с переносом были отменены первые концерты второй части тура — в Эль-Пасо и Альбукерке. Обновленные даты шоу пока не уточняются.
Новый альбом станет продолжением «F-1 Trillion» и обещает быть одним из самых масштабных в карьере музыканта, так как на пластинке планируется около 40 песен. По словам Post Malone, большая часть материала уже готова, и он особенно доволен тем, как песни звучат в живом исполнении.