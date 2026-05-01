Дублер Дэниела Рэдклиффа поставит спектакль о жизни до и после несчастного случая на съемках

Каскадер Дэвид Холмс, известный как дублер Дэниела Рэдклиффа в фильмах о Гарри Поттере, готовит театральную постановку о собственной жизни и несчастном случае, который привел к параличу.
Речь идет о спектакле под названием «Мальчик, который выжил» (отсылка к первой главе книги «Гарри Поттер и философский камень»). Премьера запланирована на 2027 год в лондонском театре Kiln Theatre. Ожидается, что сам Холмс исполнит в постановке роль себя.
В основу спектакля легли документальный фильм «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» (2023 год), а также мемуары каскадера, в которых он рассказывает о жизни до и после несчастного случая.
Инцидент произошел в 2009 году на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I». Во время репетиции трюка Холмс получил серьезную травму позвоночника и оказался парализован ниже пояса.
Постановкой спектакля занимается режиссер Филип Уилсон, а продюсером выступает Пол Тейлор-Миллс. По его словам, спектакль будет сочетать элементы стендапа, мотивационной лекции и личного рассказа.
Особое внимание в спектакле уделят дружбе Холмса с Рэдклиффом, который не только поддерживал его после трагедии, но и выступил исполнительным продюсером документального фильма.