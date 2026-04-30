Дженнифер Лопес и Бретт Голдстайн поддаются велению сердца в трейлере ромкома «Офисный роман»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер «Офисного романа» («Office Romance») — нового ромкома с участием Дженнифер Лопес («Госпожа горничная», «С меня хватит») и Бретта Голдстайна («Тед Лассо», «Терапия»).
Фильм выйдет 5 июня и расскажет об отношениях бизнесменши и ее юриста, которые заводят втайне от всех служебный роман. «Если нас поймают, это может разрушить все, что я построила», — говорит героиня Лопес в трейлере.
Ленту описывают как «пикантную романтическую комедию о тайном служебном романе и неприятностях, в которые попадают два трудоголика, когда начинают руководствоваться сердцем».
Картину срежиссировал Ол Паркер по сценарию, написанному Бреттом Голдстайном и Джо Келли. В актерский состав проекта вошли Бетти Гилпин, Эми Седарис, Тони Хейл, Брэдли Уитфорд и Эдвард Джеймс Олмос.
Лопес ранее уже появлялась в проектах Netflix. Она сыграла в боевике «Мать» в 2023 году и научно-фантастическом фильме «Атлас» в 2024-м. В 2025 году актрису можно было видеть в мюзикле «Поцелуй женщины-паука».