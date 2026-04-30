Финн Вулфхард анонсировал новый альбом «Fire from the Hip» и представил первый сингл

Звезда сериала «Очень странные дела» Финн Вулфхард объявил о выходе своего второго сольного альбома «Fire from the Hip». Релиз пластинки запланирован на 10 июля.
Одновременно музыкант представил первый сингл «I’ll Let You Finish». Новый альбом станет продолжением дебютной работы «Happy Birthday».
Работа над пластинкой проходила в феврале 2026 года. Вдохновением для нее послужила классическая рок-музыка 1960–1970-х годов, включая творчество группы The Rolling Stones и их альбомы «Exile on Main Street» и «Beggars Banquet».
«Я вырос в невероятно интересное для поп-культуры время, и, конечно, на мою музыку повлияли события, свидетелями которых я стал. Я никогда не забуду, как записывал этот альбом.
Это был особенный опыт — работать в окружении моих самых близких друзей, чья поддержка много для меня значила. Они предложили столько невероятных идей, и их творческий подход помог сделать альбом таким, какой он есть», — отметил актер.
До начала сольной карьеры Вулфхард выступал в группе Calpurnia и инди-дуэте The Aubreys. В прошлом году он признавался, что вдохновлялся музыкой The Beatles и мечтал записываться в легендарной студии Abbey Road.