Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Барри Кеоган рассказал, что слухи о его измене певице Сабрине Карпентер не соответствуют действительности. В подкасте «Friends Keep Secrets» актер назвал подобные утверждения «ложным нарративом» и резко высказался о поведении пользователей в интернете.

Отношения пары впервые начали обсуждать осенью 2023 года, а официально они появились вместе на публике в феврале 2024-го. После этого Кеоган и Карпентер посещали крупные мероприятия, включая Met Gala, а актер снялся в клипе на ее песню «Please». Однако в декабре 2024 года появились сообщения о расставании на фоне слухов об измене.

В беседе на подкасте Кеоган подчеркнул, что распространяемые в сети видео и обвинения были «отвратительными» и создавали несправедливую атмосферу. По его словам, давление заставило его отказаться от публичной жизни: он удалился из социальных сетей, перестал посещать мероприятия и ограничил общение.

Актер отметил, что никогда не подтверждал обвинения в измене и не хотел вовлекать в ситуацию других людей, но призвал прекратить распространение домыслов. Он также рассказал, что особенно болезненно воспринимает комментарии, затрагивающие его личную жизнь и семью.

«Я не прошу людей становиться моими фанатами и любить меня, потому что это тоже ненормально, но я прошу, чтобы люди перестали делать поспешные выводы, не поддавались на эту риторику, не нападали на меня и не пытались очернить меня всеми возможными способами», — добавил актер.

Кеоган напомнил, что пережил сложное детство и боролся с зависимостью, подчеркнув, что подобные атаки в сети только усугубляют ситуацию. Ранее он также призывал пользователей проявлять больше эмпатии, особенно учитывая, что у него есть маленький сын.

Расскажите друзьям