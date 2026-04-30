Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»

Врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли мужчину, который сломал гортань, чихнув в нос. Об этом сообщает РИА «Новости».



Пострадавший во время чиха зажал нос пальцами, после чего услышал хруст в горле. У него возник отек шеи и щек. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, где врачи диагностировали у него перелом хрящевой части гортани и эмфизему легких. «Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани», — рассказал врач-отоларинголог Пушкинской больницы Михаил Дорош.



Пациенту назначили гормональную терапию и антибиотики, а также прописали полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Под наблюдением врачей молодой человек находился неделю. За это время отек почти спал и боли уменьшились.