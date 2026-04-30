Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»

Сериал по фильму «На гребне волны» выйдет в 2027 году
В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов
В Москве открылся сезон фонтанов
Барри Кеоган опроверг слухи об измене Сабрине Карпентер и раскритиковал травлю в сети
Ко Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни
Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»
В кафе музея «Гараж» появились блюда, навеянные фильмами «Амели» и «Здесь был Юра»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»

Житель Подмосковья сломал гортань, чихнув «внутрь себя»

Врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли мужчину, который сломал гортань, чихнув в нос. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пострадавший во время чиха зажал нос пальцами, после чего услышал хруст в горле. У него возник отек шеи и щек. Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, где врачи диагностировали у него перелом хрящевой части гортани и эмфизему легких. «Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани», — рассказал врач-отоларинголог Пушкинской больницы Михаил Дорош. 

Пациенту назначили гормональную терапию и антибиотики, а также прописали полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Под наблюдением врачей молодой человек находился неделю. За это время отек почти спал и боли уменьшились.

«Врачи настоятельно не рекомендуют чихать „внутрь себя“. Если друг вам неудобно чихать нормально, лучше чихнуть в локоть. Кроме перелома хрящей гортани, сдержанное дыхание может привести к повреждениям слизистой оболочки носа, барабанной перепонки, сосудов глаза, носовых пазух, головной боли», — отметили в минздраве региона.

