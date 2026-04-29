Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»

Фото: Westend Films

В сети появились первые кадры фильма «Визит к дедушке». На них — Кэтрин Зета-Джонс («Уэнсдей») и Энтони Хопкинс («Отец») в своих новых ролях.

Актеры недавно приступили к съемкам картины. Ее режиссирует Ди Джей Карузо, снявший другую ленту с участием Хопкинса — «Дева Мария: Мать Христа». В основу проекта лег рассказ валлийского писателя Дилана Томаса.

Будущий фильм расскажет о мальчике, которого отправили на лето к эксцентричному дедушке, живущему в Уэльсе. Ребенок ожидал от каникул скуки, но вместо этого оказался в мире восхитительного хаоса и воображения.

«Это мощная и невероятно красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя удивительное видение и прозу Дилана Томаса. Для меня большая честь вновь сотрудничать с Ди Джеем, с которым меня связывает глубокая творческая связь», — рассказывал Хопкинс.

В актерский состав картины вошли Анейрин Барнард («Дюнкерк»), Арти Уилкинсон-Хант («Удачи, веселья, не сдохни»), Джерльдин Джеймс («Шерлок Холмс») и Эйми-Фион Эдвардс («Медленные лошади»).

Продюсерами фильма выступили Хью Пеналлт Джонс, Ханна Лидер и Амори Лидер. Над лентой работают оператор Гэвин Стратерс, художник-постановщик Том Пирс, художница по костюмам Тина Каливас и художница по прическам и гриму Деб Кентон.

