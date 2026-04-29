Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете

В 2023 году в благотворительном магазине в Великобритании обнаружили портрет молодой девушки, который, как утверждалось, «разрушил жизнь его владельцев». Картину дважды покупали и дважды возвращали обратно.



Владелица магазина в Гастингсе заявила британскому телевидению, что портрет «населен призраками». Женщина поделилась, что с ней и ее матерью после покупки происходили странные события.



«Проклятие в рамке» расскажет о зловещем полотне, сочетая жанры комедии, хоррора и сатиры. Действие в фильме развернется на фоне местного фольклора и жуткой прибрежной атмосферы Гастингса.



Создатели будущей картины описывают ее как «острый современный фильм о вере, амбициях, дружбе — и хаосе, который начинается, когда местная история оборачивается международной одержимостью». В актерский состав ленты вошли, помимо Кейв, Сьюзан Вокома («Энола Холмс», «Нарния») и Вельвет Браун, а также Кая Чан, Майкл Кинси и Майкл Брэндон.



Проект разрабатывают New State Pictures и Invisible String Pictures. Режиссером выступает Мария Павликовская. Над сценарием она работала с Томом Воффенденом.



«Нас привлекла в фильме „Проклятие в рамке“ оригинальность и то, что эта история уже вошла в культуру. Идея была смешной, тревожной и очень заразительной. С Марией Павликовской мы смогли разжечь первоначальную искру и превратить ее в нечто более смелое, странное и гораздо более масштабное», — поделилась продюсер Ана Эмдин.



Павликовская добавила, что ее в картине заинтересовала возможность «смешивать тона, жанры и форматы» актуальным образом и исследовать «столкновение современности и древности». Оно, по словам кинематографистки, «позволило развернуться поучительной истории о дружбе, амбициях, вере, карме».



Съемки «Проклятия в рамке» уже завершились. В настоящее время фильм находится в стадии постпродакшена. Когда состоится релиз, пока неясно.

