Стивен Спилберг, режиссер «Челюстей» и «Списка Шиндлера», в интервью рассказал, какой из фильмов Кристофера Нолана ему нравится больше всего. Им оказался «Помни…» по мотивам рассказа брата Кристофера — Джонатана.
В том же интервью, посвященном новому фильму Спилберга «День разоблачения» об НЛО, спросили и исполнительницу главной роли Эмили Блант. Она сказала, что не может назвать «Оппенгеймера» из-за предвзятости (она снималась в нем), и вместо этого выбрала «Темного рыцаря».
Главный герой «Помни…» страдает от антероградной амнезии — нарушения памяти, при котором человек не может запоминать новые события. Фильм разворачивается не в хронологическом порядке, а в обратном, от конца к началу, иногда перемежаясь флешбэками.
Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале в 2000 году. Съемки велись в Южной Калифорнии и заняли всего 25 дней. В 2017 году «Помни…» внесли в Национальный реестр фильмов США — туда попадают картины, имеющие «культурное, историческое или эстетическое значение».
«Темный рыцарь» вышел на экраны в 2008 году. Джокера в нем сыграл Хит Леджер — эта роль посмертно принесла ему премию «Оскар».