В том же интервью, посвященном новому фильму Спилберга «День разоблачения» об НЛО, спросили и исполнительницу главной роли Эмили Блант. Она сказала, что не может назвать «Оппенгеймера» из-за предвзятости (она снималась в нем), и вместо этого выбрала «Темного рыцаря».