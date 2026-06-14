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Стивен Спилберг выбрал свой любимый фильм Кристофера Нолана — им оказался «Помни…»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Стивен Спилберг, режиссер «Челюстей» и «Списка Шиндлера», в интервью рассказал, какой из фильмов Кристофера Нолана ему нравится больше всего. Им оказался «Помни…» по мотивам рассказа брата Кристофера — Джонатана.

В том же интервью, посвященном новому фильму Спилберга «День разоблачения» об НЛО, спросили и исполнительницу главной роли Эмили Блант. Она сказала, что не может назвать «Оппенгеймера» из-за предвзятости (она снималась в нем), и вместо этого выбрала «Темного рыцаря».

Главный герой «Помни…» страдает от антероградной амнезии — нарушения памяти, при котором человек не может запоминать новые события. Фильм разворачивается не в хронологическом порядке, а в обратном, от конца к началу, иногда перемежаясь флешбэками.

Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале в 2000 году. Съемки велись в Южной Калифорнии и заняли всего 25 дней. В 2017 году «Помни…» внесли в Национальный реестр фильмов США — туда попадают картины, имеющие «культурное, историческое или эстетическое значение».

«Темный рыцарь» вышел на экраны в 2008 году. Джокера в нем сыграл Хит Леджер — эта роль посмертно принесла ему премию «Оскар».

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